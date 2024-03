Cuidado: no calor das emoções, podemos gastar muito; o dinheiro em março

Suas definições de destino e carreira tendem a ser remexidas, fazendo com que você busque explorar mais sua essência no que faz. Acredite em seu potencial e se abra para o que surgir de novo.

O foco do mês são as finanças. É hora de colocar na ponta do lápis os gastos, os ganhos e traçar uma linha consciente do que almeja a nível financeiro para os próximos meses.

Suas finanças e a forma como está lidando com o dinheiro ganharão destaque no final do mês, exigindo prudência e decisões ponderadas. Não dá para agir impulsivamente ou gastar o que ainda não tem.