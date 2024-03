Novidades, rupturas e intensidade sexual movimentam afetos; o amor em março

As conversas podem ser complicadas no começo de mês, mas com o passar dos dias as coisas vão ganhando um ritmo mais agradável. Pessoas do passado podem surgir dando aquele 'oi'. Às vezes é uma boa oportunidade de reescrever uma história.

O início de março traz um clima mais agitado, com intensas atrações e paixões. Por outro lado, promete algumas instabilidades. Será crucial soltar um pouco o controle e investir mais no desenvolvimento da sua autoestima.

Procure entender bem suas necessidades e vontades, sabendo o que é possível ou não abrir mão para que os encontros fluam de uma forma agradável para todos.