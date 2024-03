Com eclipse, março anuncia mudanças e desafios; a previsão para seu signo

Dia 3 Vênus e Urano forma aspecto desafiador, podendo trazer turbulências em acordos, contratos e relações. Podemos ter instabilidades e mudanças, especialmente no que diz respeito a negócios.

Porém, logo no dia 4, Mercúrio faz um bom aspecto com o Urano. Com isso, a intuição e a criatividade nos ajudarão a encontrar soluções inovadoras e interessantes para problemas e desafios.

Dia 8 Mercúrio e Netuno se encontram, reforçando a importância de ouvir a intuição e ter empatia. É bom seguir o coração na hora de tomar decisões.

Dia 9 Sol e Urano formam um belo aspecto, nos convidando para novidades e coisas diferentes. Sair da rotina será ótimo. Ainda mais na véspera da Lua nova!

Porém, Marte e Urano se desafiam no mesmo dia e isso nos diz que, apesar de ser um ótimo período para novidades e mudanças, é bom ter cuidado.

No dia 10, temos uma Lua nova inspiradora em Peixes, no mesmo dia em que Mercúrio chega em Áries e logo se harmoniza com o Plutão Aquariano.