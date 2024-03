Câncer dá colo, Libra conversa: o que esperar da amizade de cada signo

O escorpiano é praticamente um psicólogo, que escuta e sabe exatamente para onde direcionar sua fala. Tal qual o amigo de Virgem, Escorpião também sabe muito bem falar verdades que pegam no calo. Se tiver uma vibe positiva, fará o outro entender emocionalmente a situação, de maneira sábia, com conselhos eficientes. Mas se tiver um lado negativo, é provável que vá ajudar a tramar ótimas vinganças.

É o amigo ideal para o rolê a fim de beber, dançar, curtir, rir para caramba e conhecer (muita!) gente nova. Sagitário vai andar bêbado com a turma, lembrar dos bons tempos, chorar as pitangas e fazer algum programa nonsense perfeito para espairecer a cabeça.

Capricórnio é um ótimo amigo para dar dicas de investimentos, indicar contatos de trabalho ou advogados. É ele quem manja do uísque de qualidade e de prazeres requintados. Se tiver um perfil negativo, pode convidar para programas não muito "éticos". Mas se for gente boa, com um lado positivo forte, o que ele mais quer é um churrasco com futebol (ou vice-versa) para falar do sexo oposto - a contrapartida feminina também existe.