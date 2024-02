Áries explode, Peixes chora... Como sua Lua faz você lidar com as emoções?

Lua em Câncer

Por ser o signo regido pela Lua, Câncer é visto com um dos mais adequados para o posicionamento do astro. A pessoa que tem o signo lunar em Câncer prioriza o emocional protetor, em contato com a família. Ou seja, ele dá e recebe afeto, atenção e consideração, principalmente no meio familiar, ambiente em que se sente à vontade para manifestar toda sua emoção.

Lua em Leão

A posição da Lua em Leão faz com que as reações emocionais do nativo sejam mais focadas no "eu" do que "nos outros". Quer dizer que, na prática, uma comoção coletiva não é suficiente para mexer com os sentimentos de quem tem essa combinação no mapa astral, mas se for algo que algo que afetar diretamente sua vida, aí sim as emoções são expostas. Não significa, é claro, que se trata de um ser egocêntrico ou autocentrado demais — ele só precisa estar bem e inteiro para, só depois, olhar para os outros.

Lua em Virgem

Quem tem a Lua em Virgem é uma pessoa com o emocional "estranho" aos olhos de muitas pessoas. Por ser o signo mais prático de todos, tudo precisa estar de maneira que acredite ser correto. Se é algo que lhe faz bem, vai reagir positivamente. Se for algo diferente, entrará num estado de desconforto que leva a reações que nem ele mesmo entende direito.