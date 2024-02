E quando alguém não se identifica com o próprio signo? Titi Vidal explica

Antes de mais nada, vale se atentar ao fato de que é preciso ter certeza que o seu signo é aquele mesmo. Afinal, a mudança de signos pode variar, de um ano para o outro, em até um dia e, além disso, o Sol muda de signo em um determinado horário e por isso é preciso calcular o mapa para ter a certeza absoluta de suas regências.

Tendo certeza do signo solar, seguimos:

O Sol é muito importante. Ele é a alma, o centro do nosso mapa. No entanto, também temos e somos ascendente, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte e demais planetas.

Além disso, o próprio Sol está em uma determinada casa astrológica e faz determinados aspectos que podem mudar e ajustar o seu tom, maximizando ou minimizando determinados aspetos e características daquele signo.

É bem possível que algum outro signo ou elemento tenha tanto destaque que a gente acabe se identificando mais com ele.

De maneira geral, dependendo da nossa experiência de vida, a gente pode se conectar mais com uma determinada parte do mapa. Apenas com o tempo é que vamos começar a viver a nossa verdadeira essência solar.