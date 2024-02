Você já fingiu um orgasmo? Descubra como cada signo mente na cama

Aquele que nasce sob o signo de Leão não vê problema em encobrir o que está acontecendo, se considerar que é o melhor a fazer no momento. Por ser muito teatral, tende a convencer bem. Mas o leonino só fará isso se estiver com alguém que tenha grande consideração. Do contrário, dirá que não rolou, sem qualquer remorso.

Quer a real? Virgem pode fingir orgasmo por cansaço ou desinteresse pelo sexo. O virginiano, muitas vezes, não se permite curtir os prazeres da vida. É bem provável que sua mente esteja voltada para as tarefas que precisam ser cumpridas, mesmo quando acompanhado, na cama.

O nativo de Libra se importa demais com a opinião dos outros e as aparências. Por isso, pode muito bem considerar ser melhor fingir o orgasmo do que contar que não rolou e ter que lidar com frustrações.