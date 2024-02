Sensibilidade em alta! Perceba os sinais da vida; a previsão do seu signo

Esta é a versão online da newsletter UOL Horóscopo, que traz a previsão semanal dos signos. Quer receber esse e outros boletins exclusivos no seu email? Cadastre-se aqui. O assinante UOL pode escolher newsletters e ter acesso integral a todos os conteúdos de astrologia.

A Lua é crescente e, no fim da semana, ficará cheia. Ou seja, vamos sentir tudo se intensificando dia após dia, até o transbordamento total, que ocorre no dia 24.

A intensidade emocional é mesmo um dos temas da semana, principalmente com a chegada do Sol no sensível signo de Peixes, no dia 19. O ciclo inaugura uma fase de sensibilidade extra, de aumento de percepção do que estamos sentindo, de mais intuições e sincronicidades da vida.