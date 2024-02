No amor e na cama, conheça os signos que mais combinam com o brilho de Leão

Leão e Gêmeos

No amor: o drama do leonino costuma assustar o geminiano no começo da relação, afinal, ele é mais direto nas questões. Contudo, se Gêmeos entender esse lado de Leão, vai conseguir lidar muito bem com ele.

No sexo: entre quatro paredes, o geminiano até deve ficar um pouco tímido no começo, mas logo se solta e se entrega ao leonino, que não tem limites para saciar seu parceiro.

Leão e Câncer

No amor: a relação é marcada por conflitos no começo e boas resoluções no final. No início, o canceriano tende a ficar desconfiado com a grandiosidade expressiva do leonino. No entanto, aos poucos, ele entende que é assim mesmo e se soltar Para as coisas continuarem indo bem, o signo de Água não deve tentar aprisionar Leão (Fogo).

No sexo: todo o cuidado do canceriano na cama causa um efeito muito forte no leonino. Como ambos são dominadores, precisam encontrar um meio-termo. Fora isso, vale esperar por um sexo cheio de amor.