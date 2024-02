Sonhos e sinais serão enviados em fevereiro; a previsão para seu signo

Fevereiro começa no clima da Lua minguante (2), que pede para seguirmos no ritmo que for possível. Sob um belo aspecto entre Mercúrio e Netuno, teremos a intuição ao nosso lado. Sonhos e sinais serão enviados para que tomemos as melhores decisões.

Os primeiros dias do mês são de desapego e finalização de ciclos. Hora de virar páginas e criar soluções importantes. Vale a pena se planejar.

Dia 5 Mercúrio ingressa em Aquário e logo se encontra com Plutão, recém chegado no mesmo signo. Será importante aprofundar conversas e negociações. Mas, ao mesmo tempo, vale ter cuidado com falas duras, agressivas ou sinceras demais.