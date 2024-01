Cromoterapia: como a cor do seu cabelo pode exercer influência sobre você

A psicanalista e terapeuta bioenergética Ràckél Sàmtos explica que temos duas teorias para embasar o trabalho. A primeira delas é a sutil, que considera os campos energéticos do ser humano ao receber as influências das cores.

A segunda é a científica, que foi comprovada com teorias como a do bioquímico Albert Szent Gyorgy, ganhador do Prêmio Nobel em 1937. Ele descobriu que a produção de várias enzimas e hormônios é estimulada pelas cores.

"Tudo funciona em torno das cores e dos efeitos por elas causados. O mundo que nos rodeia, as cores utilizadas em decorações, a escolha de roupas de acordo com a rotina. Tudo tem um motivo. Somos influenciados pelo estado anímico das pessoas, dos ambientes e odores. As palavras afinidade e influência transformam-se nas chaves fundamentais das nossas decisões e não seria diferente na hora de escolher a cor do cabelo", diz.

No cabeleireiro

Segundo a terapeuta, muitas vezes confundem a mudança na cor do cabelo como um processo de fortalecimento de autoestima. Porém, não é tão simples assim.

A influência da tonalidade, neste caso, pode ser ilusória se estiver em desacordo com a intenção da mudança. Além disso, não é apenas esse fator que vai determinar como a vida ou a personalidade será dali em diante.