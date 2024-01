Recomeçar a vida é difícil para Áries e faz Touro sofrer: como signos agem?

Dos signos ligados ao elemento Água, é o mais avesso a transformações, embora seja representado por uma fênix. Escorpião possui a mais forte capacidade de regeneração do zodíaco. Pode cair, sofrer com a mudança, mas supera as adversidades com excelência.

Quem adora uma aventura, como Sagitário, não pode ter receio do desconhecido. Embora seja dogmático, ao buscar a justiça, a generosidade e a verdade, o sagitariano revela que é alguém que não tem medo da transformações, boas ou ruins.

As únicas mudanças aceitas por Capricórnio são as que ele mesmo promove. Se, por um lado, o capricorniano é planejador e convencional, por outro, é disciplinado e prático. Se a mudança é inevitável, ele encara com seriedade e firmeza - mas precisa estar convencido da necessidade.