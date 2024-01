Janeiro começa pedindo paciência e planejamento; a previsão do seu signo

Dia 13 Mercúrio torna a ingressar em Capricórnio, onde já deu um pulo antes de retrogradar. A comunicação precisa ser mais séria e comprometida.

Dia 15 Sol e Netuno fazem um sextil, um ótimo aspecto capaz de nos inspirar. Intuição, inspiração, sonhos, sinais e sincronicidades serão grandes aliados.

Todo mês de janeiro tem um foco especial no planejamento, no trabalho e nas responsabilidades. Por isso, ter momentos nos quais nos conectamos com as coisas mais lúdicas será essencial para nos mantermos firmes, conectados e persistentes.

A Lua se torna crescente no dia 18, em Áries, acelerando um pouco o astral. Neste mesmo dia, Mercúrio e Saturno estarão em aspecto harmônico, favorecendo conversas, contatos, contratos e negócios. É o engate necessário para 2024 avançar.

No dia 19, Mercúrio também faz um lindo aspecto com Júpiter, nos deixando mais seguros e animados, rumo ao futuro.

Porém, no mesmo dia, Vênus e Netuno tensos entre si podem trazer riscos para as relações (afetivas ou profissionais) e risco de enganos. É preciso ter pés no chão, responsabilidade e consciência.