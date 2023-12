Está precisando? O que funciona para tirar energia negativa do corpo

1. Mantenha um copo com sal grosso e alho atrás ou ao lado da porta de entrada, na parte interna da casa. O conteúdo deve ser substituído a cada duas semanas.

2. Defume a residência com ervas especiais, fazendo um preparo com arruda seca, 1 colher (sopa) de pó de café, alecrim seco e peregum seco. Misture tudo, coloque um carvão em brasa no defumador e abra as janelas da casa. Jogue a mistura no defumador e, então, passe a fumaça por todos os cômodos. A defumação deve ser feita, pelo menos, duas vezes por mês.

3. Lave a casa com ervas. Neste caso, a ideia é fazer um banho de proteção com espada-de-são-jorge, arruda e guiné. Coloque as ervas para ferver em dois litros de água e, quando alcançar o ponto de fervura, desligue o fogo e deixe o preparo descansando por 24 horas. Só então adicione 2 colheres (sopa) de alfazema.

Após limpar a casa normalmente, pegue um pano branco, nunca usado, e molhe-o nessa infusão, passando-o por todo o piso. Se desejar, borrife as paredes. Tal prática deve ser repetida semanalmente e as ervas, descartadas na natureza, em praça ou mesmo vaso de plantas.

Fonte: Kélida Marques, espiritualista.

*Com matéria publicada em 18/06/2022