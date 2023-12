Show das Reincidências: o que signos dizem que vão fazer, mas nunca cumprem

O nativo do signo diz que vai se preocupar menos com os outros e cuidar mais de si mesmo, mas sempre volta a querer tomar conta de todos ao seu redor —e isso, às vezes, se mistura com a típica manipulação.

Ele garante que vai parar de ser orgulhoso e reconhecer seus erros. Só que mostrar vulnerabilidades e "dar o braço a torcer" são situações desafiadoras para Leão.

O virginiano sempre declara que será menos (auto)crítico, mas nem percebe que logo recomeça a julgar os outros e a desejar que tudo seja feito do jeito que ele considera ser o melhor.