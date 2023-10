Numerologia para iniciantes: aqui vão 10 respostas sobre poder dos números

1. A análise da numerologia pode ser aplicada apenas a pessoas?

Não, é possível fazer análise para animais, nomes de empresa, datas, eventos ou mesmo para entender situações. Qualquer questão que contém uma energia pode ser analisada, desde a abertura de uma empresa ou da escolha de uma data para algo importante para pessoa, por exemplo.

2. Que tipo de informações e/ou benefícios os números podem oferecer?

A numerologia é uma arte que trabalha o autoconhecimento e o entendimento do destino ou do pré-destino da pessoa. A pessoa vai compreender o seu papel de vida, os desafios e as dificuldades que pode ter, o que pode aprimorar ou o que precisa tomar um certo cuidado. Compreendendo as influências ou energias, é possível lidar melhor com tudo o que é identificado.

3. Os números podem trazer respostas sobre o futuro?

Sim, a numerologia é capaz de mostrar situação no futuro. Mas é preciso entender que nenhuma técnica de previsão fala exatamente o que vai acontecer. O que a numerologia aponta é a energia que vai estar disponível.