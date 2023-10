Quais signos costumam dar mais valor a algo ou alguém depois de perdê-los?

Quem nasce em Áries dá valor inicialmente a si mesmo, reflexo de sua autoestima inabalável. Mas quando perde algo ou alguém que estava em seus planos, é muito provável que chore e até grite como criança mimada. Isso porque o ariano só percebe depois que tudo poderia ter sido diferente se não tivesse agido conforme o famoso impulso do signo.

Como em tudo na sua vida, o taurino demora a perceber quando algo se esvai. Ele igualmente não identifica tão cedo que tem sua parcela de culpa na ocorrência, o que pode trazer muito impacto no seu dia a dia, como atrasos e frustações. O nativo de Touro "empaca" e passa anos "ruminando" as mudanças, ficando ainda mais desconfiado em relação ao novo.

Eis um signo que não perde tempo em olhar para trás e se arrepender. Gêmeos enxerga que tudo pode se transformar em aprendizado e, com toda sua versatilidade e esperteza, já percebe outro caminho a ser percorrido, até então não vislumbrado. O geminiano gosta de novidades e vai atrás da diversão - isso o faz esquecer rapidamente o ontem e viver seu presente, encontrando novo sentido para a vida com muita motivação.

Signo que vive com um pé no passado e facilmente se magoa, o canceriano fica frágil quando surpreendido com perdas e rompimentos que não esperava. Tanto que ele custa a se recuperar e entender o que aconteceu, a ponto de precisar de uma sacudida para perceber o valor do outro ou de algo, pois fica muito envolvido com sua própria dor.