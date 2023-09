Pegada, lingerie ou calma: o que seu signo precisa para o orgasmo perfeito

Já que é totalmente ligado à comunicação, Gêmeos precisa ter esse lado explorado, não apenas na hora H. Antes do date, conta muito receber mensagens insinuantes e até fotos no celular, antecipando o clima. Entre quatro paredes, todo tipo de frases picantes atingem não só o ouvido, mas atiçam o corpo inteiro. A comunicação visual, com tudo que os olhos podem enxergar, interfere positivamente também.

Para quem é de Câncer, sexo com amor é o melhor de todos. Isso significa que o orgasmo inesquecível tem mais chances de acontecer se estiver com a pessoa amada, num clima de muito romance. Também se sente bem à vontade em contato com a água, graças à regência do elemento, e pode se excitar bastante numa brincadeira na banheira de hidromassagem.

Leão vai se sentir todo-poderoso e animadíssimo quando perceber que está seduzindo sua presa, ou melhor, seu par. Quanto mais ele se enxergar na posição de sedutor (com elogios, por exemplo), mais vai se entregar ao momento e, de quebra, conseguir um orgasmo bem mais intenso.

Quem é de Virgem pensa nos pequenos detalhes e isso vale também para o sexo. Quando está num ambiente impecável (cheiroso, extremamente limpo, bem arrumado e decorado), com uma companhia que igualmente se mostra produzida para o encontro, o nativo do signo encontra o cenário perfeito para o clímax ficar na memória.

O equilíbrio que o signo carrega no dia a dia é o responsável pelo melhor orgasmo da vida de Libra. Para ele, orgasmo bom é orgasmo que os dois (ele e o par) sentem. Ou seja, o prazer precisa ser compartilhado para ser intenso. Isso inclui desde o jantar prévio, as preliminares mútuas até as roupas íntimas que um escolhe para o outro. É nesta combinação perfeita e equilibrada que ele tem as melhores experiências.

Para um orgasmo sem igual, o nativo de Escorpião precisa de intensidade: na sedução, na pegada, na exploração do corpo, nos fetiches, nas brincadeiras, na quebra de tabus entre o casal. O escorpiano é passional e se entrega inteiramente na cama. Isso tudo fica impecável se o par agir da mesma maneira.