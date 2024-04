Presenciar meus filhos crescendo com coragem tem sido de uma beleza sem fim

'Obrigada, Peter Parker. Você foi de imensa utilidade em nossas vidas. Sou mãe de dois meninos e grande parte da minha existência foi dedicada a te admirar. Foram vários filmes, fantasias, canecas, álbuns e livros, mas agora acho que já posso me despedir, agradecer e dizer que acho que seu trabalho - junto ao meu, naturalmente - foi cumprido com glórias e louvor. Que o menino que antes te virava do avesso é hoje um rapaz com enorme senso de justiça. Ponto para nós dois, homem-aranha'.

Essa fala - imaginária, obviamente - aconteceu depois de um evento comovente. Alguns anos atrás, fui vítima de um episódio profissional difícil. Havia comprado, de um grande amigo, os direitos de uma obra que me marcara muito, e que sonhava em reescrever e atualizar.

Mas como eu sabia que sozinha não teria estrutura - e nem experiência - para fazer daquilo a potência que o texto merecia, resolvi chamar um dos meus escritores favoritos para junto do rolê. Além disso, meu amigo seria muito mais bem remunerado, e o resultado seria brilhante e inesquecível.

Não foi o que aconteceu. E uma história que parecia incrível se tornou bem dolorosa, com marcas e detalhes que não cabem ser ditos aqui. Mas a parte boa é que a gente fica mais esperto, ganha traumas que sempre podem virar colunas, e o tempo passa. Para mim e para o homem-aranha.

Ontem, ao olhar para Peter Parker, me dei conta, finalmente, do que uniu essas duas histórias em mim. Uma é que nunca mais o verei na mão do meu pequeno. Pelo menos, não como antes, voando por entre os cômodos do nosso apartamento. A segunda é que ter filhos grandes também é de uma beleza inacreditável. Outro dia, como quem não quer nada, um deles me contou ter encontrado o tal personagem desse trabalho que me deixou tão triste. E meu filho me disse que "não conseguiu não se posicionar, porque queria deixar claro que estava do meu lado".

Ver meus filhos, na prática, agindo como caras que tem a certeza de que homens e mulheres devem ter seus direitos respeitados e suas reinvindicações legitimadas me deixou atônita, comovida e mobilizada.