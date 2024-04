Sou monogâmica, mas divido amor com namorado, amigas, filhos e até analista

Naquela época, relacionamento aberto era coisa de tropicalista, e, pelo menos no meu entorno, pouquíssimas mulheres questionavam a maternidade. O lance era cumprir o script. Juntar e procriar. Assim como nossas mães e nossas avós, mas, eventualmente, podendo abrir mão do vestido (como assim? Desistir da melhor parte?).

Eu já tinha batido todas as cotas de transgressão na família. Estava com um cara que tinha o dobro da minha idade, e que já era pai de uma dupla de moças crescidas. Além disso, havia escolhido ser atriz, uma profissão estranhíssima aos olhos dos meus pais.

Para mim, nada disso importava. Eu não tinha medo, eu não tinha mundo, eu não tinha a morte. Assim, em 1999, saí da casa em que morava com a minha genitora e fui, pela primeira vez, dividir, com um companheiro, CEP, TV e almoços de domingo.

Com 26 fiquei gravida, com 27 fui mãe e com trinta separei. Para fazer tudo de novo em seguida, e só ficar solteira aos 41 anos de idade, quando jurei nunca mais me jogar nesse esporte de risco e correr atrás de todos os namorados que não tive na adolescência.

Mas porque cargas d'água estou, do nada, falando de casamento? Porque esse final de semana, vi um amigo dizer - em um altar - a coisa mais bonita que já tinha ouvido em uma celebração de união: "vou amar te amar para sempre".

Achei tão honesto que, de alguma forma, fiz as pazes com todos os "para sempre" que não foram "para sempre". E tive vontade de tentar mais uma vez. Não que eu já não seja comprometida. Por aqui, os nós de marinheiro envolvem praticamente duas mãos cheias.

Não, não vai ser nessa encarnação que serei capaz de praticar o poliamor - e isso tem mais inveja do que crítica, que fique claro. Mas minha vida, hoje, mesmo sendo do time da monogamia, é dividida, não apenas com meu namorado, mas com cinco grandes amigas, dois filhos incríveis, uma analista gênia e várias conexões que me alimentam e que me dão vontade de falar coisas interessantes e passar batom e colocar sapatos.