Seja Gisele, Kate Middleton ou nós, ter um segundo de respiro é essencial

'Can I have a little moment?' Essa foi a frase dita por Gisele Bündchen há três semanas, mas que não sai da minha cabeça até hoje. Devia virar poema, refrão de música, bandeira de time. Em tradução literal significa algo como: 'Posso ter um momentinho?' Ou um 'me dá só um segundo?' se formos para linguagem de dia a dia, para aquela leve piscada entre o medo e a coragem.

É um pedido simples que, em tese, deveria, inclusive, prescindir qualquer hesitação. Ou constrangimento. Ou interrogação. Afinal, chorar um pouquinho está no pacote desde o inicio. Já começa assim, certo? Desde o minuto zero de nossas vidas. Depois vem fome, sono, cólica, essas coisas que seguem na agenda "de dentro" para sempre, e que depois a gente acha normal ter que encaixar na agenda "de fora".

O contexto da pergunta, quer dizer, do pedido, ou melhor, da súplica da ex-modelo foi bem publico. Uma entrevista. Para o New York Times. Divulgação do livro novo. Ao ser questionada a respeito de seu divorcio - que separação engaja até comida saudável - Gisele se emocionou e pediu um tempo.