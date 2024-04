Você sabe o que é ser uma garota nesse mundo? Fernanda Young que me ensinou

Eu me arrumei para te ver. Coloquei uma roupa bonita, um sapato alto e um batom vermelho. O figurino era parte fundamental da tua criação, e eu nunca mais esqueci do dia em que você me disse que eu tinha que me produzir para escrever, que isso chegaria nas frases, nos pontos, nas virgulas. No passaporte da tua cidadania, penteados e advérbios caminhavam juntos e sem hierarquia.

Algumas coisas no documentário - que esta em cartaz na programação do Festival É Tudo Verdade - me pegaram de jeito na noite de domingo. Acho que de todas elas, a mais forte foi a frase da Madonna, que por dois anos repeti no teatro quando fazia o Pós-F: Você sabe o que é ser uma garota nesse mundo?

Eu sei, Fernanda. E apesar da solidão imensa que costuma acompanhar mulheres atrevidas como a gente que, como você mesma bem disse, não costumam reverenciar os coronéis da cultura - e essa definição é perfeita - não há nada mais lindo do que ver uma artista ter a coragem de ser quem se é.

Como se não bastasse, você e Alexandre Machado escreveram as coisas mais geniais que a TV aberta já produziu. E formaram uma família forte, sensível, brilhante, e, detalhe importantíssimo, rebelde e punk. Aliás, preciso de uma serie nova do Alexandre para ontem. O Brasil precisa.

Pensando bem, eu não estou nada triste. Eu estou com você, Fernanda. Capturada, apaixonada, emocionada. Meio chorando e meio dançando, como costuma ser a vida.