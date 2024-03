Com vibração e até vértebras: cinta peniana pode dar prazer a elas e a eles

O pegging, prática que promove a inversão em casais heterossexuais, promove uma experiência subjetiva de prazer na troca de posições relacionada à penetração —ativo e passivo— e também no prazer sexual da penetração anal para homens.

As próteses têm tamanhos, cores e texturas diferentes —as de cyberskin são as mais realísticas e algumas tem 'vértebras', ou seja, favorece que a pessoa consiga movimentar o pênis com as mãos, dobrando-o um pouco. Há cintas penianas que simulam a ejaculação: um líquido é colocado dentro da prótese, que ao ser apertada, faz a emissão.

Mas o strap-on também tem utilidade para homens com problemas de ereção que não respondem aos tratamentos disponíveis e não têm condições de colocar uma prótese de maneira cirúrgica, além de homens que têm pênis pequeno. Para esses casos a cinta indicada é a que tem a prótese oca, a fim de que o membro fique dentro dela.

Com o dispositivo, esses homens não se furtam ao prazer de continuarem penetrando seus parceiros e parceiras, assim como aqueles que tiveram seu membro amputado, em decorrência de doenças graves, violência e acidentes.

Muitas pessoas relatam insegurança ao comprar e usar uma cinta pela primeira vez. Embora um pênis grande possa ser bonito de se ver, ele pode ser incômodo durante a penetração, então uma prótese de tamanho médio é indicada.

Cintas que permitem ajuste ao corpo favorecem a movimentação do quadril, evitando desconforto. A posição 'de quatro' é mais fácil para iniciantes, mas é importante prestar atenção na comunicação da parceria que está sendo penetrada, pois penetrações profundas ou vigorosas podem machucar. E não esqueça o uso de lubrificantes: é fundamental!