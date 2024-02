Ela foi à massagem tântrica, teve um orgasmo e quis abraçar a massagista

Mas, como mulher, criada no contexto patriarcal de submissão e recato, ficou com a sensação de que não deveria ter tido aquela vontade, pensou se não foi na verdade uma necessidade meio primitiva de 'abraçar qualquer coisa' logo no pós-orgasmo. Sentiu-se um tanto inadequada, quem sabe não tenha sido invasiva, diante de uma terapeuta tão cuidadosa e profissional. Lá vem a culpa cortando o barato do prazer legítimo e autônomo que se deu, através das mãos de outra pessoa.

Conversando mais, Paula revelou sua atitude sexualmente ativa e a satisfação em dar prazer aos seus parceiros. A atração por Asha foi confessada nas entrelinhas, descrevendo-a como linda, iluminada e capaz de proporcionar excitante cuidado. Alguém que a conduziu para esse mergulho na sua própria existência, e que encontrou, humanos que somos, um erotismo repleto de cenas quentes e sexuais.

Então, caiu meio que por terra a exclusividade da teoria do abraço como necessidade de se agarrar a algo, pois aquele ser tinha nome, CPF, habilidade e luz.

Eu disse que se despreocupasse, pois ela não chegou a tocar na terapeuta, que já deve estar mais do que acostumada com isso. Que diante de uma grande excitação, é possível mesmo querer se engalfinhar com outro(s) corpo(s), mesmo que a intenção inicial não tenha sido essa. E que ela tinha vivenciado o tão comum dilema entre desejo e moral, uma questão pessoal e não da terapeuta.

Que bom que a tenha respeitado, afinal consentimento é palavra de ordem, sempre, em qualquer situação.

Diriam os adeptos do Tantra que na verdade temos é dificuldade de simplesmente deixar a energia sexual circular e abandonar a necessidade de que uma relação sexual precise sempre acontecer.