'Saí com um emocionado, achei tudo estranho e descobri que ele era casado'

Quando contava suas experiências para um grupo de amigas, uma delas pediu a foto do sujeito, pois achou o nome e a descrição da intimidade parecidos. Dito e feito: é o marido de Ana Maria! O homem, que disse que é separado e tem três filhos que moram com ele — Camila até tinha achado interessante, um cara que assume o cuidado dos rebentos —, na verdade tem uma esposa. Não deve cuidar de ninguém — me disse —, haja vista o tanto de tempo que gasta fazendo sexo e adulando mulheres pelo WhatsApp depois.

Camila descobriu que ele e Ana Maria têm uma relação aberta, ou seja, podem ficar com outras pessoas, mas que deveriam contar um para o outro quando isso acontecesse. Segundo a amiga em comum, Ana Maria não faz ideia da existência de Camila, nem de outras, menos ainda das interações românticas que ele propõe — a regra do proibido no contrato do casal. Sempre que pergunta para o marido sobre outras relações ele nega. Diz "você é meu único amor", blá, blá, blá.

Para mim, já passou o tempo de discutir se o homem em questão é um narcisista, um dependente emocional das figuras femininas a lhe reforçarem uma importância de macho alfa, se gosta de sexo e variação, porque ele tem direito de fazer da vida o que bem entender. Cabe ressaltar dois aspectos para essas mulheres refletirem: dar voz à intuição, que não é uma experiência mística ou sobrenatural, e sim um tipo de déjà vu; e perceber que há infidelidade mesmo em relações abertas e que até quando se tenta fugir do tradicional, não necessariamente ele sai de dentro da gente. Não é fácil dar liberdade sexual e afetiva a parcerias por quem estamos envolvidos emocionalmente.

Temos dificuldade de reconhecer quando somos parte de uma narrativa clichê, que nubla a imagem de sermos evoluídas, terapeutizadas e desconstruídas. É a ordinariedade que habita em todos nós. Resistir é armar a própria armadilha.