A síndica aborda o tema delicado de maneira bem-humorada. Reforçou que o problema está na falta de isolamento acústico, fica a dica para as construtoras, que deveriam incluir esse cuidado, a fim de garantir o lazer dos adultos.

Embora o "relembrar é viver" do início do comunicado me pareça uma introdução graciosa, também pode ter relação com essa lembrança melancólica dos tempos em que ela mesma fazia sexo, e gemia alto, sem preocupações, quem sabe em plena terça-feira às 15h. Talvez tenha sido, inclusive, uma indireta para o companheiro: lembra quando a gente fazia isso aí?

Certa invejinha do prazer das outras pessoas eu entendo que seja até bem comum; o problema é quando se torna um ódio colossal, nos que se encontram afogados na dureza emocional, o ser desejante empacotado e guardado em algum lugar, quem sabe junto as memórias fotográficas de tempos idos. Enquanto para alguns o som do sexo do vizinho pode ser inspirador, para outros é um tapa na cara, o gozo alheio escancarando uma falta que se tem sido preenchida com o rancor.

Eu lamento mesmo que algumas pessoas não consigam enxergar a vida pulsando, na gritaria das crianças brincando ou na algazarra adolescente que acontece ao lado da piscina. Sim, tudo tem limite, para isso existe a lei sobre decibéis permitidos. Se os gemidos não estiverem extrapolando, cada qual que coloque o seu fone de ouvido. Se não for uma grande orgia, dura ali por volta de 20 minutos.

Também precisamos refletir sobre deveres e direitos. Às vezes na quadra os adolescentes e até as crianças xingam. Num jogo de futebol surge um "vai, caralho!!!", mas se a mesma frase sair após às 22h já vira caso de polícia. Se as crianças berram no parquinho enquanto os pais estão tentando participar de uma reunião online, o inverso deveria também ser possível, não é mesmo? Claro, não devemos apresentar sexo explícito para crianças, mas também não vejo nada de mais em dizer que os vizinhos estão namorando, se divertindo, fazendo brincadeira de adulto.

Pensando que todas as questões têm prós e contras a serem levados em consideração, já idealizo uma sociedade civilizada, na qual os vizinhos poderiam se organizar para um rodízio de cuidado com as crianças enquanto os pais curtem um bocadinho. Sábado e domingo para começar, uma agenda que fica já na portaria, todo mundo sabe de que se trata, cada qual se disponibilizando no melhor horário — isolamento acústico pela distância do parquinho para o adulto poder gritar sem culpa. As crianças brincam, mães e pais gozam, gerando uma felicidade geral no condomínio. Aquele, bom dia, para vizinhança com gosto na segunda pela manhã!