iPhone 15 Pro: USB-C, titânio e novo botão brilham em celular esquentadinho

A Apple acaba de lançar a linha iPhone 15, com quatro modelos diferentes: 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Após uma semana de testes do iPhone 15 Pro, na cor titânio natural, Tilt destaca a seguir o que ele tem de diferente — e se vale a pena o investimento.

A novidade que mais salta aos olhos é, claro, o acabamento em titânio. Mas também vale destacar o novo padrão de conector USB-C, um botão de ação com diferentes recursos, o modo retrato automático e outras atualizações das câmeras para um uso mais profissional.

Sem dúvidas, é um dos melhores celulares do mercado. Porém, toda a linha possui um ponto baixo: o superaquecimento em algumas situações.

Abaixo, você confere em detalhes os destaques —e algumas decepções— do iPhone 15 Pro.

Selecione um aparelho Blu B3

Galaxy A51

Galaxy A53 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy Fold

Galaxy M30

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S10e

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Huawei Nova 5T

Huawei P30 Pro

Infinix Note 30 5G

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Pro

iPhone 15 Pro

iPhone SE (2020)

iPhone SE (3ª geração)

LG G8S ThinQ

LG Velvet

Mi Note 10

Moto Edge 30

Moto Edge 30 Ultra

Moto Edge 40

Moto G 5G Plus

Moto G100

Moto G200

Moto G53 5G

Moto G8

Moto G8 Plus

Moto G8 Power

Moto G82

Moto G9 Plus

Moto Razr 40 Ultra

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge+

Motorola One Hyper

Motorola One Zoom

Multilaser G Max 2

Nokia 2.3

Nokia 5.3

Nokia 5.4

Poco M4 Pro

Poco X3 NFC

Poco X5 Pro

Realme 11 Pro+

Realme 7 5G

Realme 7 Pro

Realme 8 Pro

Realme 9

Realme 9 Pro+

Realme 9i

realme C55

Realme GT2 Pro

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 9

Reno 7

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy M54 5G

Samsung Galaxy M62

Samsung Galaxy S20 FE

TCL 20B

Xiaomi 12

Zenfone 6 Selecione um aparelho Blu B3

Galaxy A51

Galaxy A53 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy Fold

Galaxy M30

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S10e

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Huawei Nova 5T

Huawei P30 Pro

Infinix Note 30 5G

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Pro

iPhone 15 Pro

iPhone SE (2020)

iPhone SE (3ª geração)

LG G8S ThinQ

LG Velvet

Mi Note 10

Moto Edge 30

Moto Edge 30 Ultra

Moto Edge 40

Moto G 5G Plus

Moto G100

Moto G200

Moto G53 5G

Moto G8

Moto G8 Plus

Moto G8 Power

Moto G82

Moto G9 Plus

Moto Razr 40 Ultra

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge+

Motorola One Hyper

Motorola One Zoom

Multilaser G Max 2

Nokia 2.3

Nokia 5.3

Nokia 5.4

Poco M4 Pro

Poco X3 NFC

Poco X5 Pro

Realme 11 Pro+

Realme 7 5G

Realme 7 Pro

Realme 8 Pro

Realme 9

Realme 9 Pro+

Realme 9i

realme C55

Realme GT2 Pro

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 9

Reno 7

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy M54 5G

Samsung Galaxy M62

Samsung Galaxy S20 FE

TCL 20B

Xiaomi 12

Zenfone 6 Selecione modelos diferentes para comparar. Selecione mais um modelo para comparar. Selecione dois modelos para comparar. Comparar

iPhone 15 Pro Preço R$ 9.299 R$ 8.369 (Amazon - 5/10/2023) Comprar TILT 4,7 /5 ENTENDA AS NOTAS DA REDAÇÃO Tela 5,0 Cores vivas e reais, tecnologia Super Retina e taxa de atualização de 120 Hz Touch 5,0 Áudio 5,0 Câmera Frontal 4,0 Não teve upgrades e revela muitas imperfeições da pele Câmera Traseira 5,0 Inovações pequenas, mas continua sendo um dos melhores conjuntos de câmeras do mercado Gravação de Vídeo 5,0 Ganhou recursos interessantes para quem usa o celular profissionalmente para fazer filmes Desempenho 5,0 Novo chip A17 Pro é o que tem de mais avançado em processadores Peso 5,0 Moldura de titânio deixou o celular ainda mais leve e confortável de usar Bateria 3,0 Como de costume nos iPhones, bateria dura menos de um dia Usabilidade 5,0 Design 5,0 Segue o mesmo padrão dos últimos anos, mas está mais refinado Custo x Benefício 4,0 Apesar de incrível, o celular é muito caro para a maioria das pessoas Pontos Positivos Leve e ergonômico

Modo retrato automático

Gravação de vídeo de altíssima qualidade

Processador incomparável Pontos Negativos Não tem o 5X de zoom, só presente no Pro Max

Esquenta muito

Preço bem salgado Veredito É um smartphone incrível. Só não é o melhor do mercado pois o iPhone 15 Pro Max tem recursos a mais. A extrema qualidade de cada componentes é inegável, assim como a preocupação da Apple com a usabilidade. Você pode fazer qualquer coisa com um iPhone 15 Pro: jogar os games mais pesados, editar vídeos, gravar um filme, tirar fotos com aspecto profissional e até fazer tudo isso ao mesmo tempo. Ele vai continuar rodando liso, mesmo que fique muito quente. Ainda assim, não há upgrades tão relevantes em relação ao 14 Pro. Por si só, o novo conector USB-C, o acabamento em titânio, o novo botão de ação e algumas novidades nas câmeras não sustentam este investimento para a maioria das pessoas.

O UOL pode receber uma parcela das vendas pelos links recomendados neste conteúdo, mas você não paga a mais por isso. Valores recebidos não influenciam nossos critérios editoriais

Uma das novidades mais faladas do iPhone 15 Pro está justamente do lado de fora: a moldura em titânio. O modelo é oferecido em quatro opções de cores, todas com aspecto sofisticado:

titânio branco,

titânio natural (o que testamos),

titânio azul,

titânio preto.

Super bonito, o material oferece acabamento com toque suave e acetinado, com aspecto de metal polido. Bem diferente do iPhone 14 Pro, de aço inox muito brilhante, que já enche de marcas de dedos ao menor contato.

iPhone 15 Pro em titânio: preto, branco, azul e natural Imagem: Apple

O titânio oferece maior resistência a arranhões e pancadas e é leve. Tudo isso reduziu o peso do aparelho, que passou de 206g (14 Pro) para 187g. As apenas 19 gramas, cerca de 10%, fazem a diferença para quem tecla muito no celular. Não senti dores nos dedos ou nos pulso nos dias de uso intenso.

Além disso, as bordas agora são levemente arredondadas, o que deixa o ato de segurar o aparelho muito mais confortável. Claro que isso tudo não faz tanta diferença para quem — sensato — usa com capinha.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Um ponto curioso é que a Apple conseguiu diminuir ligeiramente a altura e a largura do aparelho, mantendo o mesmo tamanho de tela — que agora tem bordas pretas ainda mais finas. Quase imperceptíveis, a não ser para olhares atentos, essas mudanças mostram a evolução do produto e contribuem para uma melhor usabilidade.

Conector USB-C

A grande novidade da linha 15, na verdade, não é uma nova tecnologia da Apple, mas sim o abandono de uma. A empresa finalmente abriu mão do conector Lightning, usado em todos os iPhones desde o 5, de 2012.

Agora, os iPhones também usam padrão de recarga e transferência de dados e arquivos USB-C, o mesmo dos Androids mais modernos e de diversos outros dispositivos.

Isso significa que você vai precisar de um só cabo para carregar quase todos os seus eletrônicos. A curto prazo, porém, inutilizar os cabos e acessórios que acumulou durante anos pode gerar frustração em quem já usa iPhone. Nesta semana de uso, fique sem bateria umas três vezes por estar em locais onde só tinha cabo Lightning.

Detalhe do conector USB-C no lugar do Lightning Imagem: Bruna Souza Cruz

O conector USB-C também permite conectar um HD externo ao iPhone, para gravar vídeos em resolução profissional, ouvir músicas de sua biblioteca e para ele funcionar como um power bank, cedendo energia a outros iPhones, Androids ou pequenos eletrônicos que estejam sem bateria.

Sobre a transferência de dados, os iPhones 15 Pro e Pro Max são compatíveis com USB 3 (até 10 Gbps), mas o cabo incluso na caixa é um USB 2 (até 480 Mbps, a mesma velocidade do Lightning). Para alcançar a taxa máxima de transmissão, é preciso comprar um cabo que a Apple vende por R$ 729.

É um ponto negativo um pouco revoltante, mas que não fará diferença na vida de quase ninguém. Afinal, foi-se o tempo em que conectávamos o celular em um computador frequentemente para transferir arquivos; hoje isso costuma ser feito por Bluetooth ou serviços de nuvem, como o iCloud. Pelo preço que o iPhone 15 Pro custa, porém, o mínimo a se esperar era que ele viesse com o cabo mais avançado.

Botão de Ação

Apesar de pequena no tamanho, outra mudança é a reinvenção do seletor de modo silencioso — aquela clássica chavinha lateral que você empurra para alternar entre som e vibração. Ele virou um botão de ação customizável, inspirado no laranjinha do Apple Watch Ultra.

Logo acima dos controles de volume, botão de ação substituiu o seletor do modo silencioso no iPhone 15 Pro Imagem: Bruna Souza Cruz

Por padrão, ele vem configurado para... ativar o modo silencioso. E pode ser que boa parte das pessoas continue usando ele pra isso mesmo. Mas você pode designar outra ação para o botão, como:

abrir a câmera,

ligar a lanterna,

abrir a lupa,

iniciar o gravador de som,

usar recursos de acessibilidade,

alterar o modo de foco (noturno, trabalho etc),

colocar um atalho personalizado para um app (já pensou configurar para o botão ligar a luz da sua sala quando você chegar em casa?)

Para usar, é preciso segurar o botão por alguns segundos. Isso evita qualquer toque acidental. Funciona com o celular bloqueado ou desbloqueado.

Apesar de a customização ser interessante, pelo potencial de se adaptar aos diferentes usos e preferências, o lado ruim é que dá para definir apenas uma função para ele. Seria mais útil, por exemplo, se houvesse a possibilidade de escolher diferentes comandos (para um toque, dois toques, um toque longo etc), como acontece em fones de ouvido. Quem sabe na linha iPhone 16.

Como meu celular fica eternamente em modo silencioso, configurei o botão para abrir a câmera, pois gosto da ideia de estar preparada para um clique repentino. Mas não notei muito ganho de agilidade, pois já estou acostumada a usar os atalhos em tela para acessar a câmera e faço isso rapidamente.

De qualquer forma, a novidade mostra como a Apple tenta reinventar a estrutura do celular, atendendo às expectativas e reclamações de seus consumidores. A ilha dinâmica é outro exemplo. No lugar daquele entalhe grande e estático ocupando na parte de cima da tela, a empresa fez algo mais útil: um espaço para receber notificações e controlar aplicativos sem precisar abri-los. Aliás, a Ilha Dinâmica, antes exclusiva dos modelos Pro, chegou a toda a linha 15 — o mesmo deve acontecer futuramente com o botão de ação.

A tela é exatamente a mesma do 14 Pro: 6,1 polegadas com tecnologia OLED Super Retina, com a mesma resolução e brilho. Ela oferece muita nitidez, fidelidade e cores vivas para as imagens. Além disso, a taxa de atualização de até 120Hz garante e vídeos fluidos, o que é especialmente interessante para jogos e streaming.

O vidro com revestimento cerâmico é bem resistente. Testamos o tempo todo sem película e não há nenhum arranhão — o que não quer dizer que não precise tomar cuidados no dia a dia. Nada de guardar o celular junto com a chave. Com certeza, irá arranhar.

O iPhone 15 Pro segue com o padrão de três câmeras principais. Existem algumas ligeiras mudanças em relação ao iPhone 14 Pro.

Câmera principal: 48 MP (megapixels), 24 mm, abertura f/1.78, suporte para fotos de alta resolução: 24 MP e 48MP.

O 14 Pro permite imagens com 12 MP ou 48 MP. Essa maior quantidade de megapixels resulta em fotos com maior nível de detalhamento — mas algo que só é percebido para alguém que ampliar muito a imagem.

A Apple afirmou a Tilt que a lente do 15 Pro é 50% maior do que a do 15 "normal". Com isso, o modelo mais avançado consegue capturar mais luz, o que ajuda na riqueza de detalhes da cena e nas fotos em ambientes mais escuros.

Câmera ultra-angular: 12 MP, 13 mm, abertura f/2.2, campo de visão de 120°, modo macro.

12 MP, 13 mm, abertura f/2.2, campo de visão de 120°, modo macro. Câmera telefoto: 12 MP, 77mm, abertura f/2.8; 3x zoom óptico.

12 MP, 77mm, abertura f/2.8; 3x zoom óptico. Câmera frontal: 12 MP; abertura f/1.9, detecta quando há mais de uma pessoa na selfie (igual a do iPhone 14 Pro).

Conjunto de três câmeras do iPhone 15 Pro Imagem: Bruna Souza Cruz

Em resumo, há um ganho de qualidade nas imagens. Para o usuário comum, isso deve passar batido. Será relevante para quem usa o celular profissionalmente, por exemplo, para fazer videoclipes ou para imprimir quadros.

O que não dá pra negar é que as fotos são ótimas, revelando texturas das pessoas e objetos e levando mais luminosidade mesmo em cenas noturnas ou ambientes com pouca luz. No meu uso, notei que as imagens estão com um contraste levemente maior que as do 14 Pro.

Apesar da câmera ser a mesma, as selfies estão apresentando uma riqueza de detalhes maior, devido ao pós processamento. Mas isso pode não ser tão bom para um auto-retrato. Quando se chega a certa idade e não queremos exibir todas linhas de expressão, marquinhas e outras imperfeições do rosto.

Modo macro do iPhone 15 Pro Imagem: Marcella Duarte/UOL

O iPhone 15 Pro segue com as mesmas opções de captura de seu antecessor: 0,5x (para um campo de visão maior), 1x, 2x e 3x.

Uma diferença é que agora, no modo 1x, é possível dar toques para alterar a distância focal (24mm, 28mm e 35mm). Na prática, é como dar pequenos zoom, o que é útil para capturar retratos, de pessoas, animais e até objetos.

O que acontece é que o aparelho usa informações de iluminação e posicionamento dos objetos das diversas câmeras para simular mais "lentes" — são sete ao todo no conjunto traseiro:

Macro

Ultra angular

Grande angular (com as 3 opções de distância focal)

Teleobjetiva 2x

Teleobjetiva de 3x

Zoom óptico de 3x do iPhone 15 Pro Imagem: Marcella Duarte/UOL

E o iPhone 15 Pro Max vai ainda além, chegando o mais longe que a Apple já foi em termos de zoom: ele consegue dar até 5x de zoom óptico, com 120mm de distância focal, graças a uma lente tetraprismática.

"Quando a luz entra na câmera, ela bate no prisma interno e rebate quatro vezes no sensor. Isso possibilita ter uma lente externa no iPhone com uma boa abertura, e que não seja grande fisicamente com as lentes de câmeras profissionais", acrescentou a Apple.

O Photonic Engine, sistema que diminui o risco de fotos borradas e vídeos tremidos, com ajuda de estabilização ótica por deslocamento do sensor, também ficou mais inteligente nos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max. A empresa promete 10 mil ajustes por segundo, o que é duas vezes mais rápido do que a câmera do iPhone 14 Pro Max.

Modo retrato automático

A novidade que mais deve agradar o grande o público é o modo retrato automático, presente em toda a linha 15. Agora, não é preciso mais selecionar o modo mais "instagramável" de todos na hora de tirar aquela foto com fundo desfocado.

Mesmo quando a captura é feita no modo normal, o celular detecta se há alguém em primeiro plano e oferece a opção do modo retrato depois, quando você visualiza a imagem no rolo da câmera. Aí você pode ativá-lo e também regular o desfoque, se quer mais ou menos.

E olha que legal: isso também funciona para gatos, cachorros e até plantas e objetos. Nesses casos, percebemos que nem sempre o celular acerta exatamente onde deve ficar o foco (em geral na carinha do animal), mas é possível tocar na tela e acertar o alvo.

Vídeo de cinema

A gravação de vídeo do iPhone é, sem dúvidas, a melhor do mercado. Houve melhorias relevantes para quem faz um uso profissional.

Além do modo cinematográfico, que garante vídeos com aspecto de filme, o iPhone 15 Pro e Pro Max permitem gravar em ProRes 4K60, a maior resolução possível, digna de uma superprodução. Para isso, porém, é preciso ativar a função e conectar um HD externo USB-C, pois os arquivos gerados são enormes.

iPhone segue sendo iPhone neste quesito — ou seja, mediano. A bateria passou de 3.200 mAh, do 14 Pro, para 3.274 mAh, no 15 Pro, o que representa um ganho irrisório.

Segundo a Apple, uma carga completa do iPhone 15 Pro garante até 23 horas de uso. Isso significa que, com um uso de moderado a intenso, é preciso carregar o celular uma ou duas vezes por dia.

Tá pegando fogo, bicho

Muitos usuários têm relatado um superaquecimento do novo telefone. De fato, notamos o aparelho esquentando muito ao usar a câmera por bastante tempo seguido, para fotos e principalmente vídeos em alta resolução. Também acontece na hora do carregamento, mesmo sem usar o celular enquanto está conectado na tomada.

A Apple assumiu que algo está ocorrendo, mas atribuiu as reclamações a um bug de software e outros problemas vinculados a aplicativos populares, como Instagram e Uber. Uma atualização do sistema iOS17 está prevista para resolver o problema.

O iPhone 15 Pro ganhou o mais novo processador da Apple: o A17 Pro, que traz uma arquitetura nova para as rotinas do celular. É a primeira vez que a empresa usa a nomenclatura "Pro" em seus processadores para smartphones.

Segundo a Apple, ele é até quatro vezes mais rápido do que a geração anterior, o A16 Bionic, que equipa o 14 Pro. Mas, mais uma vez, para o usuário comum, isso é muito mais potência do que ele precisa para suas atividades cotidianas.

Quem vai sentir diferença são as pessoas que gostam de jogos muito pesados ou que editam vídeos profissionais no celular. O novo processador permite rodar alguns jogos até então exclusivos para computadores e videogames, e isso sem precisam de qualquer otimização para rodar no smartphone.

Sou uma feliz proprietária de um iPhone 14 Pro e, por mais que o titânio encante, não vejo motivos suficientes para fazer um upgrade agora. Eu costumo trocar de aparelho a cada dois anos e acho que faz mais sentido esperar pela linha 16, do ano que vem, que deve chegar com recursos mais inovadores.

Cogitaria apenas investir na nova linha se achar uma promoção muito boa do iPhone 15 Pro Max, que tem a câmera com mais zoom.

No fim das contas, o iPhone 15 Pro é maravilhoso mas só vale o investimento para quem tem um iPhone mais antigo e/ou simples, como o 13, 13 Pro ou o 14 "normal", ou quem está pensando em migrar do Android e precisa de um aparelho bem potente.

Mesmo para essas pessoas, o iPhone 14 Pro segue sendo uma ótima opção — e, aproveitem, houve uma queda considerável de preço após o lançamento da linha 15.