Juiz dos EUA faz proposta "impensável" de usar IA na interpretação de textos

O parecer foi emitido em um momento em que os tribunais de todos os EUA estão lidando com o rápido crescimento dos programas de IA e exploram se seu uso por advogados deve ser regulamentado ou proibido.

Alguns juízes se manifestaram recentemente de forma mais favorável à tecnologia, inclusive alguns juízes conservadores que veem potencial para o uso da IA na condução de pesquisas para decisões "originais" e "textualistas" que se baseiam na história e na linguística.

Newsom disse que passou horas pesquisando como o termo "paisagismo" é normalmente entendido e que, em um "ataque de frustração" após consultar dicionários, encarregou um funcionário de perguntar exatamente isso ao ChatGPT.

A definição resultante foi sensata e "menos maluca do que eu temia", o que levou Newsom a perguntar ao ChatGPT se a instalação de um trampolim no solo poderia ser considerado como um trabalho de "paisagismo".

O ChatGPT respondeu que sim. "O paisagismo envolve a alteração das características visíveis de uma área externa para fins estéticos ou práticos, e a adição de um trampolim no solo modificaria a aparência e a função do espaço", disse ChatGPT.

Newsom, que se autodenomina "textualista" e busca interpretar textos jurídicos com base em seus significados claros, disse que a experiência mostrou como os juízes poderiam usar programas de IA como "um auxílio a ser usado junto com dicionários, cânones semânticos, etc."