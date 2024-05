Lenovo tem resultado acima do esperado, lança PCs com IA

Isso marca um segundo trimestre consecutivo de crescimento de receita para a Lenovo, depois da companhia ter sofrido cinco trimestres consecutivos de quedas no faturamento em meio à desaceleração na demanda por computadores após a pandemia.

No mês passado, a empresa de pesquisa de mercado IDC disse que o mercado global de computadores pessoais finalmente voltou a crescer durante o primeiro trimestre deste ano, depois de sofrer quase dois anos de declínio.

As vendas de PCs cresceram 1,5% em relação ao ano anterior, para 59,8 milhões de uniades durante o trimestre, com a Lenovo mantendo firmemente a liderança com uma participação de mercado de 23%, de acordo com a IDC.

Mas, no geral, a receita da Lenovo para o ano encerrado em 31 de março caiu 8%, para 56,9 bilhões de dólares, superando ligeiramente as expectativas de analistas de 56,19 bilhões.

O lucro líquido da Lenovo para o trimestre de janeiro a março aumentou 118%, para 248 milhões de dólares, superando estimativas de analistas de 162 milhões.

A empresa afirmou que está explorando ativamente oportunidades em inteligência artificial, enquanto continua a expandir-se em setores não relacionados a computadores pessoais, como smartphones, servidores e serviços de tecnologia da informação.