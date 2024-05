Cade aprova substituir em TCCs da Petrobras obrigação de venda de refinarias e TBG

A decisão do tribunal favorável à Petrobras veio alinhada à avaliação da superintendência-geral do órgão, segundo a qual as medidas propostas pela estatal para substituir os compromissos originais eram compatíveis com novas realidades dos mercados desde então.

A venda de refinarias havia sido suspensa no ano passado, quando o Ministério de Minas e Energia determinou uma interrupção da alienação de ativos pela estatal diante das novas diretrizes de política energética pelo governo federal.

De refinarias que se propôs anteriormente a vender, a Petrobras conseguiu se desfazer da Rlam, Reman e SIX, mas não teve sucesso em negociações para alienar Rnest, Repar, Regap, Refap e Lubnor.

O conselheiro do Cade Gustavo Augusto apontou nesta quarta-feira que o setor de refino no Brasil conseguiu atrair novos agentes independentes desde 2019, e não apenas em função dos desinvestimentos realizados anteriormente pela Petrobras.

"Temos atores entrando, e temos vários atores interessados em entrar... Mas ninguém entra em refino se não tem óleo para comprar."

Nesse contexto, o conselheiro destacou a importância dos novos mecanismos pactuados com a Petrobras, que permitirão ao Cade monitorar a atuação comercial da estatal no mercado de derivados e de petróleo e verificar práticas de preços não discriminatórias.