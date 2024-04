Preocupações com gastos em IA lançam pessimismo sobre Alphabet e Microsoft

O Google tem trabalhado para recuperar o atraso na corrida pela IA generativa e lançou o Gemini, um modelo que pode compreender e criar diferentes tipos de informações, incluindo texto, áudio e vídeo.

A criação de conteúdo com IA generativa consome muita energia, e Zuckerberg citou o custo como um motivo para as despesas mais altas da Meta.

Enquanto isso, a Microsoft tem se posicionado para estar à frente dos concorrentes nos avanços em IA devido à sua parceria com a OpenAI, que deu início à febre da nova tecnologia no ano passado com o ChatGPT, disseram analistas da Jefferies em uma nota em 31 de março.

Em todo o setor, os acionistas agora estão concentrados na busca de receita, incluindo modelos de preços e se os clientes podem encontrar casos de uso que justifiquem o custo da IA generativa, escreveu a Jefferies.

"No ano passado, passamos sonhando com o potencial da IA generativa", escreveram os analistas. "Este ano será para avançar com passos concretos."