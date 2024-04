Apple perde liderança na China com queda de 6,6% em vendas do iPhone no 1º tri

(Reuters) - A Apple perdeu o título de maior empresa de smartphones da China no primeiro trimestre depois de sofrer queda de 6,6% nas vendas em relação ao ano anterior em meio à intensa concorrência, segundo dados preliminares da empresa de pesquisa de mercado IDC, divulgados nesta quinta-feira.

As marcas chinesas Honor e Huawei ficaram empatadas no primeiro lugar, com a participação de mercado da Honor subindo para 17,1% e a da Huawei para 17%, disse a IDC, enquanto a fatia da Apple caiu para 15,6%.

"As promoções de preços da Apple no trimestre não foram capazes de mitigar o impacto da intensa concorrência dos 'players' Android", disse Arthur Guo, analista sênior de pesquisa da IDC China, no relatório.