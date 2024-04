Apple anuncia evento em 7 de maio em meio a notícias sobre lançamento de novos iPads

Os novos modelos seriam a primeira reformulação da Apple nessa linha desde 2018. A Apple introduziu o iPad em janeiro de 2010.

O possível lançamento ocorre em um momento de queda nas vendas de iPads. As vendas caíram 25%, para 7,02 bilhões de dólares no primeiro trimestre, enquanto as do iPhone, seu produto mais popular, também estão diminuindo.

É uma aposta segura que haverá lançamento de novos iPads nesse dia, dada a imagem de um lápis da Apple e arte no convite, disse Ben Bajarin, presidente-executivo da empresa de consultoria Creative Strategies.

O mercado de tablets está sob pressão à medida que a incerteza econômica se acentua e consumidores reduzem gastos não essenciais, mas a Apple espera combater a queda na demanda com novos produtos.

As vendas do iPad contribuíram com apenas 5,9% das vendas líquidas totais da empresa, de 119,58 bilhões de dólares no primeiro trimestre encerrado em 30 de dezembro.

(Por Jaspreet Singh)