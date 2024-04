Microsoft diz que operações da Rússia para influenciar eleições dos EUA começaram

Embora a atividade russa observada pela Microsoft não seja tão intensa quanto nas eleições anteriores, ela pode se intensificar nos próximos meses, de acordo com os pesquisadores.

“Mensagens relacionadas à Ucrânia -- pela imprensa tradicional e pelas redes sociais -- ganharam embalo nos últimos dois meses, com uma mistura de campanhas secretas e abertas de pelo menos 70 conjuntos de atividades afiliados à Rússia que rastreamos”, disse a Microsoft.

A mais prolífica dessas campanhas é associada à Administração Presidencial da Rússia, acrescentaram. Outra tem o objetivo de publicar desinformação online em várias línguas, com publicações que tipicamente começam com um delator ou um jornalista amador publicando conteúdo em um canal de vídeo. Esse conteúdo, então, é coberto por uma rede de sites como DC Weekly, Miami Chronical e The Intel Drop.

“Por fim, depois da narrativa circular online por vários dias ou semanas, o público dos EUA repetiu e republicou essa desinformação, provavelmente sem estar ciente de qual foi a fonte original”, disse a Microsoft.

Um “notável aumento” de hacking foi observado em um grupo russo que a Microsoft chama de Star Blizzard, ou Cold River, que se concentra em think tanks ocidentais, disse a empresa.

“O atual foco do Star Blizzard em figuras políticas dos EUA e círculos de políticas pode ser a primeira de uma série de campanhas de hacking destinadas a impulsionar os resultados do Kremlin em novembro.”