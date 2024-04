Epic Games propõe reformas em loja de apps do Google após vitória em ação antitruste

Donato presidiu um julgamento antitruste que terminou com um veredicto do júri contra o Google, de propriedade da Alphabet, em dezembro.

Representantes do Google e da Epic não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Donato não é obrigado a conceder a proposta da Epic, e é provável que haja uma batalha difícil antes que qualquer ordem permanente sobre o Google seja emitida. Mas o novo processo estabelece o próximo teste importante para a capacidade do Google de impor controles sobre desenvolvedores de aplicativos e consumidores.

O júri em dezembro disse que o Google impediu ilegalmente a capacidade dos desenvolvedores de distribuir livremente seus aplicativos fora da Play Store e manteve um controle excessivamente rígido sobre os pagamentos de transações dentro dos aplicativos.

A proposta de liminar da Epic também diz que o Google deve ser impedido de restringir "as formas como um aplicativo pode informar os usuários sobre as opções de compra fora do aplicativo".

O Google defendeu as práticas com sua loja de aplicativos e negou qualquer irregularidade. A empresa tem um prazo de 3 de maio para responder à proposta da Epic. A ação judicial da Epic não exigiu danos monetários.