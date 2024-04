Coreia do Sul sediará segunda Cúpula de Segurança de IA nos dias 21 e 22 de maio

Quando a OpenAI, apoiada pela Microsoft, lançou o ChatGPT no final de 2022, muitos ficaram impressionados, enquanto outros ficaram alarmados.

Em novembro do ano passado, o Reino Unido sediou a primeira Cúpula de Segurança de IA, reunindo líderes mundiais, magnatas da tecnologia e acadêmicos para discutir a melhor forma de regulamentar a tecnologia em rápido desenvolvimento.

Após o evento de dois dias, mais de 25 representantes de governos assinaram uma declaração conjunta concordando que os países trabalhariam juntos e estabeleceriam uma abordagem comum sobre supervisão.

Para acompanhar o ritmo da tecnologia, foi acordado que as futuras cúpulas ocorreriam a cada seis meses. A Coreia do Sul realizará um evento amplamente virtual em maio, e a França sediará a próxima cúpula presencial no final de 2024.

(Reportagem de Martin Coulter)