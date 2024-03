EUA processam Apple por monopólio do mercado de smartphones

Por Doina Chiacu e Stephen Nellis e Andrew Goudsward

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e 15 Estados norte-americanos processaram a Apple nesta quinta-feira, alegando que a empresa monopolizou o mercado de smartphones, no primeiro grande esforço antitruste contra a fabricante do iPhone iniciado pelo governo do presidente Joe Biden.

A Apple se junta a uma lista de grandes empresas de tecnologia processadas pelos órgãos reguladores dos EUA, incluindo o Google, da Alphabet, a Meta e a Amazon.com, durante os governos do ex-presidente Donald Trump e de Biden.