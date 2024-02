Bitcoin ultrapassa US$57 mil com chegada de grandes compradores

O ether subiu a um ritmo ainda mais rápido este mês, rumo a um ganho de 41%.

A expectativa está crescendo entre os participantes do mercado sobre a possível aprovação regulatória de ETFs de ether à vista, o que ajudou neste último aumento no preço.

“A perspectiva de um ETF de ethereum à vista é um desenvolvimento adicional para operadores e investidores após o recente lançamento de uma variedade de ETFs de bitcoin”, disse Nick Crawley, estrategista sênior do DailyFX, em nota.

“Isso representa um maior amadurecimento do mercado de criptomoedas e um reconhecimento do papel do ethereum no futuro das criptomoedas dentro do sistema financeiro.”

Ainda assim, especialistas regulatórios e fontes da indústria esperam que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA avance com cautela nos registros de ETFs de éter à vista, observando que a aprovação da agência dos ETFs de bitcoin pode não indicar sua disposição de avançar com outros produtos criptográficos.

As ações ligadas ao universo de criptoativos também tinham um desempenho positivo nesta terça-feira, com ações da exchange Coinbase subindo 5,8%, enquanto mineradores de bitcoin Marathon Digital e Riot Platforms subiam 5,7% e 0,7%, respectivamente.