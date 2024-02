Shopee abre 1º centro de distribuição no Centro-Oeste

SÃO PAULO (Reuters) - A Shopee, plataforma asiática de marketplace, anunciou nesta sexta-feira a abertura do seu décimo centro de distribuição no Brasil, na região metropolitana de Goiânia (GO), o primeiro da empresa na região Centro-Oeste, fortalecendo sua malha logística no país.

A companhia já opera outros nove centros de distribuição em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. O mais recente havia sido inaugurado em novembro do ano passado, em Guarulhos (SP), o segundo maior da companhia no Brasil.

Assim como os demais galpões da empresa, o centro goiano vai operar no modelo "cross-docking", um modelo que restringe a estocagem, de modo que as mercadorias coletadas são já reorganizadas e direcionadas para a entrega ao consumidor final.