Nvidia atinge US$2 tri em valor de mercado com frenesi da IA em Wall Street

A rápida ascensão da Nvidia no ano passado levou analistas a traçarem paralelos com os fornecedores de picaretas e pás durante a corrida do ouro de 1800, já que os chips da Nvidia são usados por quase todos os participantes de IA generativa, desde a OpenAI, criadora do chatGPT, até o Google.

Isso ajudou a empresa a saltar de 1 trilhão para 2 trilhões de dólares em valor de mercado em cerca de oito meses - a mais rápida valorização entre as empresas dos EUA e em menos da metade do tempo que as gigantes da tecnologia Apple e Microsoft levaram.

"Para as empresas de IA de hoje - as líderes do setor - o que vai ser determinante para elas não será a demanda. Será apenas sua capacidade de atender à demanda crescente", disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank.

As ações da Nvidia subiram até 4,9%, atingindo um recorde de 823,90 dólares no início da sessão, após um salto de mais de 16% na quinta-feira. Os papeis acumulam valorização de quase 60% este ano, depois de mais do que triplicarem de valor em 2023.

A previsão mais recente, que superou as expectativas do mercado, de um crescimento de 233% na receita do primeiro trimestre, ajudou os mercados globais a atingirem recordes de alta na quinta-feira.

O crescimento vertiginoso atraiu analistas e investidores de todos os lugares para a Nvidia.