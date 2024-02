Intel faz acordo com Microsoft e diz que está no caminho para ultrapassar TSMC

A Intel diz que planeja retomar da TSMC a liderança na fabricação de chips no final deste ano com o que chama de tecnologia de fabricação Intel 18A e estender essa liderança até 2026 com a nova tecnologia chamada Intel 14A.

A companhia afirmou que a Microsoft vai usar a tecnologia 18A para fabricar um chip não revelado e que agora espera encomendas de 15 bilhões de dólares, acima dos 10 bilhões que a Intel havia dito anteriormente aos investidores.

As ações da TSMC listadas em Taipé subiram quase 17% até agora neste ano devido ao seu domínio na produção dos tipos de chips avançados usados em aplicações de inteligência artificial por empresas como a Nvidia.

A notícia sobre a tecnologia 14A marca a primeira vez que a Intel dá detalhes de seus planos para além de 2025. Esse é o prazo que o presidente-executivo da companhia, Pat Gelsinger, estabeleceu para que a empresa recupere a coroa da fabricação de chips.

A Intel está contando com possíveis bilhões de dólares em subsídios do governo dos Estados Unidos e negócios de clientes externos para ajudá-la a recuperar a liderança no setor.

A empresa espera que alguns clientes sejam atraídos por seu longo histórico de operação de fábricas de ponta em vários continentes, especialmente aqueles que se preocupam com a prática da TSMC de manter suas fábricas mais avançadas agrupadas em Taiwan.