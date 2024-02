Google traz modelos de IA Gemini para ferramentas empresariais

(Reuters) - O Google anunciou nesta quarta-feira que algumas de suas ferramentas de inteligência artificial oferecidas a empresas serão alimentadas pelos modelos de IA "Gemini" da companhia e estarão disponíveis em um plano com preço mais baixo, à medida que busca competir com a OpenAI, apoiada pela Microsoft.

A unidade Alphabet em agosto do ano passado introduziu o "Duet AI in Workspace", um conjunto de assistentes de IA que poderiam escrever no Google Docs, redigir e-mails no Gmail e gerar recursos visuais personalizados no Google Slides, entre outras capacidades, a um preço mensal de 30 dólares por usuário para empresas. O "Duet AI in Workspace" está sendo renomeado para "Gemini for Google Workspace" e agora estará disponível por 20 e 30 dólares mensais por usuário, com base nos recursos disponíveis, além de uma assinatura do Google Workspace.

A OpenAI vende um pacote que inclui o modelo de IA GPT-4 e a ferramenta de geração de imagens DALL·E para indivíduos por um preço mensal de 20 dólares por usuário e para empresas a partir de um preço mensal de 25 dólares por usuário.