Apple lança atualização do iMessage para resistir à decodificação por computadores quânticos

"Mais do que simplesmente substituir um algoritmo existente por um novo, reconstruímos o protocolo criptográfico do iMessage do zero", diz uma publicação do blog da Apple desta quarta-feira. "Ele substituirá totalmente o protocolo existente em todas as conversas suportadas este ano."

A fabricante do iPhone afirma que seus algoritmos de criptografia são de última geração e que, até o momento, não encontrou nenhuma evidência de um ataque bem-sucedido contra eles. Ainda assim, autoridades governamentais e cientistas estão preocupados com o fato de que o advento dos computadores quânticos -- máquinas avançadas que exploram as propriedades das partículas subatômicas -- pode enfraquecer súbita e drasticamente essas proteções.

No final do ano passado, uma investigação da Reuters explorou como os EUA e a China estão correndo para se preparar para esse momento, apelidado de "Q-Day" (Dia Q), tanto investindo dinheiro em pesquisas quânticas quanto em novos padrões de criptografia conhecidos como criptografia pós-quântica.

EUA e China têm trocado alegações de interceptação de grandes quantidades de dados criptografados em preparação para o Dia Q, uma abordagem às vezes apelidada de "pegar agora, quebrar depois".

"É necessário um planejamento antecipado", disse a agência de vigilância cibernética dos EUA, em um comunicado de 2022. "Os agentes de ameaças cibernéticas podem estar visando dados hoje que ainda exigiriam proteção no futuro."

O blog da Apple diz que o PQ3 usa uma série de nova proteções técnicas com o objetivo de fechar essa janela de oportunidade.