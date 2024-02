Ações da Nintendo caem com relatos de atraso em lançamento de sucessor do Switch

TÓQUIO (Reuters) - As ações da Nintendo caíram 6% nesta segunda-feira, após reportagens da mídia de games de que seu console de próxima geração será adiado deste ano para o início de 2025.

Embora a Nintendo não tenha comentado sobre os planos para um aparelho sucessor do Switch, além de dizer que está sempre trabalhando em novos hardwares e softwares, o mercado avalia que a empresa está planejando lançar um novo console.

A companhia aumentou a previsão de vendas do Switch para o ano no início deste mês, à medida que o dispositivo continua atraindo consumidores, mesmo quando se aproxima de seu oitavo ano no mercado.