Prefeito de Nova York processa redes sociais por alimentarem crise de saúde mental em jovens

"Durante a última década, vimos quão viciante e avassalador o mundo online pode ser, expondo nossas crianças a uma sequência interminável de conteúdo prejudicial e alimentando nossa crise nacional de saúde mental juvenil", disse Adams em nota.

As empresas de mídia social têm estado sob intenso escrutínio conforme reguladores as pressionam a proteger crianças de conteúdo nocivo.

No mês passado, o presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, pediu desculpas às famílias durante uma audiência no Senado dos EUA pelo impacto que as redes sociais têm sobre as crianças.

Um porta-voz da Meta disse que a empresa quer que os adolescentes tenham "experiências online seguras e apropriadas para a idade", enquanto o TikTok declarou que continuará trabalhando para garantir a segurança da comunidade, abordando os desafios que afetam todo o setor.

