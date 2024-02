Investimento da Disney na Epic Games indica que empresa precisa "estar lá"

O presidente-executivo da Disney, Bob Iger, anunciou na quarta-feira um investimento de 1,5 bilhão de dólares com o objetivo de permitir que os consumidores interajam com histórias e personagens da Disney, Marvel, Pixar e Star Wars no Fortnite, da Epic, onde 100 milhões de jogadores se reúnem todos os meses.

Foi um reconhecimento da quantidade de tempo de lazer que a Geração Alpha, a Geração Z e a Geração Y dedicam aos videogames.

"Em termos de tempo total de tela em videogames, foi impressionante para mim -- igual ao que eles gastam com TV e filmes", disse Iger durante uma ligação com analistas e investidores após a divulgação dos resultados trimestrais. "E a conclusão a que cheguei foi que temos que estar lá. E temos que estar lá o mais rápido possível de uma forma muito convincente."

O presidente-executivo da Epic, Tim Sweeney, há muito tempo imaginava personagens da Disney povoando o playground digital do Fortnite, de acordo com dois ex-executivos.

"A Disney foi uma das primeiras empresas a acreditar no potencial de unir seus mundos aos nossos no Fortnite", disse Sweeney em um comunicado, acrescentando que a Disney usa a ferramenta de criação de gráficos 3D em tempo real da Epic, a Unreal Engine.

Outras empresas, como a Lego, também estabeleceram parcerias com a Epic.