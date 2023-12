NYT processa OpenAI e Microsoft por infração de obras protegidas por direitos autorais

NOVA YORK (Reuters) - O jornal New York Times processou a OpenAI e a Microsoft nesta quarta-feira, acusando as empresas de usar, sem permissão, milhões de artigos do veículo para treinar tecnologias de inteligência artificial (IA).

O NYT disse ser a primeira grande organização da imprensa dos Estados Unidos a processar a OpenAI e a Microsoft, que criaram o ChatGPT e outras plataformas de IA, por questões de direitos autorais.

O jornal afirmou que os réus estão tentando "aproveitar o investimento maciço do The Times em seu jornalismo, usando-o para criar produtos substitutos sem permissão ou pagamento", de acordo com a queixa apresentada no tribunal federal de Manhattan.