Perdeu de novo? Como encontrar seus fones de ouvido bluetooth

Apps localizadores

Você também pode baixar apps terceiros para fazer o serviço, como o "Localizador de dispositivos para Android ou Wunderfind para iOS. Eles oferecem uma noção se você está perto ou longe dos fones.

Em último caso, um truque

Este "life hack" funciona em qualquer modelo: se o seu fone estiver conectado via bluetooth no celular e com bateria, coloque uma barulhenta para tocar no último volume e tente encontrar o dispositivo.