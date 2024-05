Por que o Omegle, plataforma para conversar com estranhos, acabou?

Na mesma carta, no entanto, K-Brooks reconhece os problemas que levaram o Omegle ao seu fim: a plataforma era alvo de muitos criminosos, principalmente envolvidos com abuso de menores de idade.

"Praticamente todas as ferramentas podem ser usadas para o bem ou para o mal, e isso é especialmente verdade para as de comunicação, devido à sua flexibilidade inata [...] Não se pode fazer um balanço honesto do Omegle sem reconhecer que algumas pessoas o utilizaram incorretamente, incluindo para cometer crimes indescritivelmente hediondos."

Leif K-Brooks

A plataforma foi processada em diversos países por casos de abuso de menores de idade. No Brasil, um caso de uma criança de 11 anos abordada por um adulto em Porto Alegre, por meio do Omegle, gerou a primeira condenação por estupro virtual no país.

*Com matéria de novembro de 2023