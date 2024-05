Sem se desesperar! 6 dicas para quando o celular não está carregando

1. Teste tudo

A primeira coisa a fazer é testar outro cabo e outro carregador. Alternar as combinações vai te ajudar a ver se está tudo funcionando corretamente e, caso o problema seja em um desses dois itens, tudo estará resolvido.

Vale lembrar que é importante optar sempre por usar carregadores e cabos originais do fabricante do celular, assim você evita danos em seu aparelho.

O mau contato no cabo USB ocorre com frequência e pode acontecer, por exemplo, quando o cabo foi dobrado ou submetido a condições que resultaram no rompimento de condutores inseridos dentro do fio. Para evitar essa dor de cabeça:

Quando for retirar, não puxe pelo fio. Segure na extremidade rígida e evite danificar os componentes internos;

Lembre-se que o cabo USB pode ser enrolado, mas não dobrado;

Ao conectar o carregador na tomada, verifique se eles estão sendo forçados, dobrados, esticados ou amassados

2. Verifique a tomada

Cheque se há energia disponível na tomada que está utilizando para carregar seu celular. Muitas vezes, mesmo que você esteja com energia em casa, talvez haja algum problema naquela entrada específica que você está usando.